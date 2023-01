Un centauro perde la vita

Aveva appena 34 anni il centauro che ha perso la vita al chilometro 13 della statale Tiburtina-Valeria, in località Pietrasecca, tra i comuni di Carsoli e Sante Marie. Francesco Lenoci, nato a Canosa di Puglia ma residente a Roma, era diretto proprio verso la capitale a bordo della sua moto di grossa cilindrata. In prossimità di un curvone già tristemente noto per altri gravi incidenti avvenuti nel corso degli anni, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guard rail. Inutile l'arrivo pur tempestivo dei soccorritori, allertati da un automobilista di passaggio che aveva assistito all'impatto. La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Avezzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.