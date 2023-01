Muore un ragazzo di 17 anni

17 anni e ancora tanti sogni. che resteranno tali, chiusi per sempre in un cassetto, assieme alla sua foto, sorriso grande così sotto una cascata di capelli neri. l'hanno scelta mamma silvia e papà alberto, impietriti dal dolore, per dire a tutti che il loro adorato figliolo non c'è più. Liberato Passoforte, studente all'alberghiero, è morto all'ospedale di sulmona. la corsa in ambulanza da casa, 24 ore o forse meno nel reparto di rianimazione a lottare per la vita e poi il suo cuore si è fermato. tutto maledettamente troppo in fretta. il sospetto dei medici è che a stroncare il giovane sia stata una meningite pneumococcica. a dissipare ogni dubbio, a confermare o meno questa ipotesi, saranno gli accurati esami disposti dalla direzione sanitaria. la luttuosa notizia ha scolnvolto l'intera comunità: centinaia, fin da ieri sera, i messaggi di cordoglio sulla rete, preghiere e delicati pensieri per l'anima bella del ragazzo. stamani, prima di andare a scuola, tanti gli amici che prima passeranno a salutare Liberato nella camera ardente, fino alle 19 di oggi nella casa funeraria Caliendo-Celestial. i funerali domani alle 15, nella chiesa di San Giovanni da Capestrano, frazione di Torrone.