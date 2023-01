Omicidio-suicidio

Potrebbe essere stata l’esasperazione ad aver mosso la mano omicida del 70enne Roberto Tatasciore:

dopo tanti anni trascorsi ad occuparsi del fratello Antonio, gravemente disabile e più anziano di cinque anni, ieri è letteralmente crollato, e lo ha ucciso proprio con le sue mani.

Poi, forse preso dal rimorso, l’ha fatta finita, impiccandosi nella casa dove i due vivevano insieme.

Il dramma familiare si è consumato ad Ortona, in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani in via Tripoli, a due passi dal centro.

A fare la tragica scoperta, un terzo fratello, Tommaso, che ha trovato i corpi senza vita una volta arrivato nell’abitazione, di cui aveva le chiavi.

Eppure, niente lasciava presagire quanto sarebbe accaduto: lo stesso Tommaso, in mattinata, era andato a trovarli, e li aveva trovati tutto sommato tranquilli come sempre.

Del resto, per Antonio era stata finalmente trovata una struttura di accoglienza per disabili, che lo avrebbe assistito.

Alleggerendo, così, il carico di quel fratello Roberto che per anni lo aveva accudito con grande sacrificio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ortona, guidati dal capitano Luigi Grella, e il 118, quando purtroppo non c’era più nulla da fare.

I cadaveri sono stati trasportati nell’obitorio dell’ospedale di Chieti. Sull’episodio è già stato aperto un fascicolo dalla procura del capoluogo teatino, che ha disposto l’autopsia e posto sotto sequestro la casa.