È stato arrestato a Vasto il presunto responsabile dell'attentato incendiario di domenica 15 gennaio in un parcheggio condominiale in via dei Conti Ricci. Una donna aveva trovato un ordigno sulla propria auto e aveva subito dato l'allarme. Le indagini dei poliziotti del commissariato di Vasto hanno portato all'identificazione di un uomo che da tempo molestava la vittima. Era stato condannato diversi anni fa per omicidio e altri gravi reati contro la persona.