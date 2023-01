Orso investito: omessa custodia

Luciano Grossi, il 30enne che ha investito e ucciso l'orso Juan Carrito, sta valutando le vie legali per presentare querela, per omessa custodia. Grossi in questi giorni è stato preso di mira sui social. “Al mio assistito sono state attribuite responsabilità che non ha - dice l'avvocata Gaetana Di Ianni - l'omessa custodia, sanziona chi non ha prestato le cautele necessarie. Stiamo valutando se la giurisprudenza ce lo riconosce anche per la specie protetta. E chi doveva custodire l'animale, verrà individuato dalla Procura”.