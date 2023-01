Pescara espugna Pesaro

Dopo il successo di Pistoia il Futsal Pescara si conferma corsaro anche nella tana dei campioni d'Italia. Il Pesaro non è sicuramente più quello delle stagioni passate, ma si è comunque dimostrato avversario ostico, mettendo in difficoltà gli abruzzesi almeno per tre quarti di gara. Dopo un primo tempo spezzettato e nervoso, con ben sei ammoniti, la svolta della gara arriva in avvio di ripresa grazie a un gol di Rossetti. La compagine guidata da Despotovic arrotonda poi il punteggio grazie a un'autorete di Tonidandel e al sigillo finale di Murilo. Pescara momentaneamente terzo in classifica, in attesa degli impegni delle altre compagini in lotta nelle zone alte della graduatoria.