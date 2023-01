Pil Abruzzo, sopra i livelli pre pandemia

Abruzzo al sesto posto tra le regioni italiane in cui il prodotto interno lordo supera i livelli pre covid, con un incremento dell'1,9 per cento. Lo afferma Confartgianato Imprese Abruzzo. La crescita dei prezzi al consumo, tuttavia, di una intensità mai vista dalla nascita dell'euro, raffredda la ripresa. A novembre 2022, secondo i dati Istat, l'inflazione in Italia è cresciuta dell'11,8% e la media nazionale viene superata in otto regioni, tra cui l'Abruzzo che, con un aumento del 12,9 per cento, si colloca al quarto posto per livelli di inflazione, dopo Sicilia (14,3%), Liguria (13,7%) e Sardegna (13,6%).