Difese all'attacco

È l’imputato principe del processo Francesco Provolo, prefetto di Pescara all’epoca della tragedia di Rigopiano. Il suo avvocato, Giandomenico Caiazza, ha aperto l’ultima giornata di arringhe difensive. Respinge al mittente le contestazioni rispetto alle presunte omissioni della prefettura, su tutte i ritardi e l’inadeguatezza degli strumenti operativi attivati per gestire l’emergenza neve in atto da giorni. E nello specifico: sala operativa provinciale e CCS (centro coordinamento soccorsi) aperto soltanto alle 13 del 18 gennaio. Omicidio, lesioni, falso ideologico in atto pubblico e omissione di atti d’ufficio le contestazioni della procura che ha chiesto 12 anni, la pena più alta. Nessuna differenza di fatto - afferma il difensore citando la perizia del giudice - tra un cov (centro operativo viabilità) allargato e un ccs (centro coordinamento soccorsi): al tavolo sarebbe stato presente lo stesso numero di persone e con competenze quasi sovrapponibili. Nel corso della giornata è attesa anche l’arringa di Daniele Ripamonti, avvocato della funzionaria prefettizia Ida De Cesaris, pena richiesta 9 anni di reclusione.