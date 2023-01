Quinto giorno di arringhe difensive

Continuano le arringhe difensive nel processo per la sciagura dell'Hotel Rigopiano di Farindola, che si celebra con rito abbreviato davanti al giudice del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea. Complessivamente sono trenta gli imputati per la morte di 29 persone, uccise dal crollo del resort travolto dalla valanga venuta giù dal Monte Siella il 18 gennaio 2017. Nel corso della requisitoria, la Procura di Pescara ha chiesto 26 condanne e 4 assoluzioni.

Oggi, in apertura di udienza, ha preso la parola la difesa dell’ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, per tre volte alla guida del comune vestino tra il 1995 e il 2004 e tra il 2009 e il 2014 e alla guida della commissione valanghe nel 2005. 6 anni di reclusione la richiesta della pubblica accusa che contesta le omissioni in concorso nell'aggiornamento del Piano Regolatore Generale e del Piano di Emergenza Comunale, che non teneva conto del pericolo valanghe a Rigopiano e che gli imputa, in concorso con gli amministratori comunali di Farindola che si sono avvicendati negli anni, Giancaterino e Lacchetta, ed i tecnici comunali i reati di disastro, omicidio e lesioni colpose.

In giornata completerà la sua arringa la difesa dell’allora Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Sempre 6 anni la richiesta della Procura. Nel corso dell'udienza di ieri, gli avvocati difensori hanno confutato le tesi dell'accusa rispetto alle carenze nella gestione dell'emergenza prima e dopo la valanga, soprattutto in relazione all'impraticabilità della strada verso l'Hotel, che, di fatto, ha impedito al personale e agli ospiti di lasciare la struttura alberghiera. “C'erano altre priorità”, si è detto ieri nel corso delle arringhe, con i legali che hanno ribadito come nessuno potesse prevedere quanto poi realmente accaduto quel 18 gennaio.

Nel corso di questa udienza, alla quale assistono anche i familiari delle vittime di Rigopiano, è atteso l'intervento del legale di Giulio Honorati, ex comandante Polizia Provinciale Pescara e dell'avvocato difensore dell'allora direttore delle opere pubbliche della Regione Abruzzo, Emidio Primavera, anch'egli accusato di disastro, omicidio e lesioni colpose e che rischia 5 anni di reclusione.