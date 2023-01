Riaperto il ponte San Gabriele

È stato riaperto ieri sera a Teramo il ponte San Gabriele. Era stato precauzionalmente chiuso al transito, lunedì scorso, a seguito della segnalazione di un cittadino per una lesione sul manto stradale. Sono state eseguite immediate verifiche da parte dei vigili del fuoco di Teramo. Nei giorni successivi l'opera è stata oggetto di accurati controlli da parte dei tecnici dell'Anas che sta eseguendo lavori per l'adeguamento antisismico. La lesione - è stato accertato - ha riguardato solo gli strati di pavimentazione in corrispondenza di un giunto. Dopo le verifiche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha firmato l'ordinanza per la riapertura del ponte San Gabriele.