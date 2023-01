Rigopiano. Cronache dalla valanga. Il podcast Tgr

Va on line il primo Podcast realizzato dalla Tgr Abruzzo sulla vicenda Rigopiano

Il 18 gennaio non sarà più lo stesso in Abruzzo, segnato da un disastro incomprensibile. La sera del 18 gennaio 2017 una valanga travolge il resort di Rigopiano. C’erano 40 persone all’interno, ne usciranno vive soltanto 11. A sei anni di distanza la Tgr Abruzzo torna a quella tragedia nel podcast in tre puntate dal titolo: “Rigopiano - Cronache dalla valanga” disponibile online su www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound. Omissioni, negligenze e scaricabarile: un intero sistema mostra le sue falle nella sciagura costata la vita a 29 persone. In questi anni la Tgr Abruzzo ha provato a indagare le responsabilità del disastro: dalla mancata attivazione di elicotteri militari alla riunione delle acque minerali; dal mistero delle telefonate del cameriere Gabriele D’Angelo, volontario di croce rossa, alla guerra tra inquirenti. Nell’anno della sentenza, con una perizia che richiama le inchieste giornalistiche Rai, vi restituiamo 6 anni di lavoro sotto forma di podcast.