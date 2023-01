Rigopiano, parola alla difesa

Seconda giornata di udienze al Tribunale di Pescara nel processo per il crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Giornata tutta incentrata sull'arringa degli avvocati difensori del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, tra i 30 imputati, per il quale la pubblica accusa ha chiesto 11 anni e 4 mesi di reclusione. Si prevede un'arringa particolarmente articolata, composta da oltre 200 slide, quella degli avvocati Giovanni Manieri, Cristiana Valentini e Goffredo Tatozzi, legali anche di un alto imputato, il tecnico comunale Enrico Colangeli per il quale è stata chiesta la stessa condanna.