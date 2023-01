Dopo la corsa agli acquisti di Natale, saldi in arrivo. Come ogni anno, ogni regione ha scelto la data di inizio e la durata delle vendite con i sconti. In Abruzzo i saldi partiranno il 5 gennaio prossimo e dureranno 60 giorni.

La Confcommercio ricorda che per i saldi di qualsiasi tipo di prodotto devono essere indicati sia il prezzo scontato sia quello in vigore negli ultimi 30 giorni. Sono raddoppiate le multe dell'Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette.