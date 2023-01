Schianto mortale

Ennesimo incidente mortale sulle strade d'Abruzzo. A perdere la vita sul colpo in un incidente stradale, verso le 6.30 di stamane, lungo la Strada Provinciale 8

della bonifica del Salinello, nel territorio di Sant'Omero (Teramo) un giovane di origine rumena, il 22enne Banut Geo Stefan, residente a Controguerra. In base ad una prima ricostruzione sembra che l'auto condotta dal ragazzo sia uscita di strada in curva , andando a schiantarsi contro un camion sulla carreggiata opposta. Inutili i tentativi di soccorso del 118, Vigili del Fuoco e polizia stradale giunti sul posto: per il giovane non c'era piu' nulla da fare.