Sereno in Abruzzo

Questa domenica mattina inizierà con cielo in prevalenza sereno, ma con il progredire delle ore assisteremo all’arrivo di nubi da nord-ovest gradualmente più estese e consistenti che interesseranno in special modo le zone al confine con il Lazio, dove a partire dalla serata potranno avvenire i primi fenomeni. Da un punto di vista termico non ci aspettiamo grosse variazioni rispetto a ieri, con i valori massimi tendenzialmente compresi tra i 10 e i 15 gradi. I venti soffieranno ovunque dai quadranti meridionali, sud-ovest sul versante occidentale dell’Appennino e sud-est su quello orientale. Saranno fino a moderati con rinforzi lungo la dorsale appenninica e il mare si manterrà poco mosso lungo tutto il litorale. Lunedì le precipitazioni si estenderanno in maniera sparsa a buona parte dei settori occidentali della regione, mentre la quota neve registrerà diffusi cali fino a portarsi al di sotto dei 1000 metri.