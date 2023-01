Sit-in per le Naiadi oggi dalle 9 alle 13 sotto la sede della Regione in piazza Unione per scongiurare il blocco delle attività. I lavoratori chiedono risposte chiare sul futuro del centro sportivo gestito attualmente dalla Asd Pretuziana Sport. Il contratto scadrà in estate. Nel complesso lavorano una decina di dipendenti e circa 50 collaboratori sportivi.

Il sit-in previsto questa mattina sarà organizzato anche nei giorni successivi fino a quando non arriveranno risposte dalla Regione.