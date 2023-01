Stellantis, l'inverno dei semiconduttori

Il 2022 della Sevel visto dalla Cisl

Con 206.000 veicoli commerciali leggeri è lo stabilimento con più volumi, ma è anche l’unico con un

risultato negativo rispetto al 2021 (- 22,3%). La situazione dei fermi produttivi per i semiconduttori ha

condizionato fortemente i risultati nel 2021 e nel 2022. Nel 2021 rispetto alle stime iniziali che vedevano

un incremento dei turni, si son persi circa 40.000 furgoni. Nel 2022 per il problema dei semiconduttori

si sono persi circa 116 turni di lavoro pari a circa 38 giorni lavorativi. Se aggiungiamo i sabati

straordinari pianificati ma non fatti superiamo i 140 turni non fatti. Ad oggi, il problema dei

semiconduttori rimane quello più grave, sia per azienda che per i lavoratori per via dell’uso maggiore

degli ammortizzatori sociali. Ci sono ordini che si faticano ad evadere nei tempi pianificati.

L’accordo con Toyota completato nel 2022, che si aggiunge all’avvio della produzione nell’ottobre 2021

dei veicoli commerciali di Opel e Vauxall, rappresenta un’ulteriore potenzialità per il futuro di Sevel. Nel

Piano Stellantis, la costituzione di un’area specifica del business dei veicoli commerciali rappresenta un

chiaro segnale di rafforzamento sia di investimenti che di volumi.

Per la Fim-Cisl lo stabilimento di Sevel deve continuare a mantenere la leadership nei veicoli

commerciali, pertanto continueremo a presidiare e verificare con attenzione gli equilibri interni al

gruppo rispetto alle diverse produzioni, a protezione di quella italiana.

Per noi è importante che lo stabilimento di Sevel sia dotato, come è appena avvenuto per lo

stabilimento di Valenciennes-Hordain, di tutte le motorizzazioni sostenibili e quindi, oltre all’elettrico

già in produzione, anche dell’idrogeno. Questo lo ribadiremo a Stellantis al tavolo ministeriale, dove

chiederemo anche al Governo di sviluppare la rete di distribuzione dell’idrogeno, praticamente assente

nel nostro Paese.

Riteniamo inoltre necessario che Stellantis avvii con il sindacato, dai primi mesi del 2023, un percorso

di stabilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato con una soluzione positiva per i somministrati

ancora in forza in azienda e assuma l’impegno a recuperare in via prioritaria i somministrati a cui è stato

interrotto il contratto negli ultimi due anni a seguito della mancanza di semiconduttori.