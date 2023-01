Superbonus, in Abruzzo piu' di 10.000 cantieri

Oltre 10mila cantieri autorizzati, per un importo complessivo di lavori che supera i due miliardi di euro, il 70% dei quali per interventi già conclusi e ammessi a detrazione: sono i numeri di fine anno del Superbonus 110% in Abruzzo diffusi dall'Enea, l'Agenzia nazionale per l'energia.

Delle 10.080 asseverazioni certificate da Enea in Abruzzo, 1.893 si riferiscono a condomini (18,8%), 6.078 a edifici unifamiliari (60,3%), 2.109 a unità immobiliari "funzionalmente indipendenti" (20,9%).

L'Enea ha verificato, poi, Il valore medio degli investimenti: oltre 650mila euro per i condomini, oltre 113mila per gli edifici unifamiliari, oltre 97mila per unità immobiliari "funzionalmente indipendenti"