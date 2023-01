La fortuna ha regalato una vincita da 532 mila euro a Lettomanoppello. E' stato realizzato uno dei due 5+1 d'Italia. L'altro è stato centrato in provincia di Ragusa, in Sicilia.

A Lettomanoppello la schedina del Superenalotto è stata venduta in un bar di piazza Umberto. E' iniziata la caccia al vincitore. Tanti i giocatori in paese.