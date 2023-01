Tempo incerto in Abruzzo

Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto la nostra penisola, portando condizioni di generale maltempo, specie sulle regioni centrali. Da questa notte la perturbazione sta interessando anche l’Abruzzo dove è presente l’allerta gialla della protezione civile per rischio temporali. Abbiamo infatti cielo irregolarmente nuvoloso accompagnato da precipitazioni, soprattutto sui settori occidentali della regione dove i fenomeni risulteranno più estesi, intensi e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale. La quota neve passerà dagli iniziali 1700 metri fin verso i 1000 metri in serata quando però i fenomeni saranno in esaurimento. Le temperature minime registreranno diffusi rialzi, riportandosi prevalentemente al di sopra dello zero; le massime invece risulteranno stabili lungo la fascia adriatica, dove si attesteranno ancora intorno ai 15 gradi, e in calo nell’entroterra dove sono attese al di sotto dei 10 gradi. Attenzione ai venti, da moderati a forti con ulteriori rinforzi e possibili raffiche lungo le creste appenniniche. Soffieranno ovunque perlopiù dai quadranti orientali e il mare risulterà mosso lungo tutto il litorale. Anche per domani ci aspettiamo tempo in prevalenza perturbato, stavolta però con i fenomeni più intensi attesi lungo la fascia adriatica, dove infatti potremo avere locali rovesci e temporali. Le temperature registreranno diffuse diminuzioni.