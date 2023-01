Tragedia dell'asilo, chiusi gli interrogatori di garanzia

L'incidente nell'asilo "Primo Maggio" dell'Aquila in cui nel maggio scorso perse la vita il piccolo Tommaso D'Agostino, di 4 anni, travolto da un auto sfrenata. La Procura della Repubblica ha chiuso gli interrogatori di garanzia. Cinque gli indagati. Sono la dirigente scolastica Monica Lai, l'ingegnere Bruno Martini, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'isitituto, il datore di lavoro Lucio Luzzetti. Con loro anche l'architetta Enrica De Paulis (all'epoca dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica, oggi dirigente del Comune di Roma, settore Rigenerazione e Progetti Speciali) e il geometra Antonello Giampaolini, nella veste di responsabile unico del procedimento (Rup)

e direttore dei lavori. Gli ultimi due sono indagati per l'installazione della recinzione risultata, secondo l'accusa, inadeguata sotto il profilo della resistenza e stabilità.

Nell'inchiesta è stata definita a parte la posizione della donna scesa dall'auto per andare a riprendere le figlie che frequentano l'asilo. La vettura, a bordo della quale era rimasto un ragazzino, si sfrenò piombando nel cortile della scuola.