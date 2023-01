Vince Camillo D'Angelo

Camillo D'ANGELO, 40 anni, sindaco di Valle Castellana comune con meno di mille abitanti al confine con le Marche è il neo presidente della provincia di Teramo. La nomina al termine dello scrutinio terminato alle 22 nel palazzo dell'ente in via Milli. D'ANGELO è stato protagonista di un testa a testa con il sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni che era dato per favorito alla vigilia visto laccordo tra fratelli d'italia, il gruppo gatti e una parte del pd. Più distaccato il sindaco di Martinsicuro massimo vagnoni sostenuto da lega e forza Italia.

574 votanti su 613 tra sindaci e consiglieri comunali aventi diritto.

D'ANGELO candidato civico che ha come riferimento Italia Viva ha parlato di una svolta per la provincia teramana rivendicando da subito il ruolo della montagna.

D'ANGELO subentra a Diego di Bonaventura sindaco di notaresco il quale ha annunciato la sua prossima candidatura alle regionali a sostegno del presidente Marsilio.