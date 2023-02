Acquifero del Gran Sasso, riparte il processo

È ripreso a Teramo il processo per l’inquinamento sull’acqua del Gran Sasso davanti alla giudice Claudia Di Valerio. In aula i consulenti della procura Domenico Pianese docente di costruzioni idrauliche e il Geologo Sabino Aquino.

Al centro del processo l’incidente del maggio 2017 quando l'erogazione di acqua potabile venne interrotta in gran parte della provincia di Teramo. Tra gli imputati i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti.