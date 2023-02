Arresti e denunce nel teramano

Denunce ed arresti nel corso dei controlli sul territorio teramano condotti dai carabinieri. A Colonnella è stato arrestato e posto ai domiciliari un uomo di origini pugliesi che deve scontare la pena per tentato omicidio, porto abusivo di armi, danneggiamento e violenza privata commessi dal 2005 al 2012 nei territori delle province di Foggia e Macerata. Controlli antidroga a Martinsicuro, con un 40enne arrestato per detenzione a fine di spaccio, ed un altro denunciato per aver ceduto una dose di cocaina. A Sant’Egidio alla Vibrata, invece, denunciato un uomo trovato in possesso di fucile e cartucce non denunciati e due donne, accusate di furto in un negozio di abbigliamento. Su tutta la provincia, poi, sono stati condotti servizio di pattugliamento stradale: in totale sono state identificate 110 persone e controllati 42 mezzi. Giro di vite anche negli esercizi commerciali: 14 quelli controllati, 20 le persone sottoposte a misure restrittive nelle loro abitazioni.