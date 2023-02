Atterrati a Fiumicino i writers abruzzesi

Sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino Daniele Starinieri e Gianluca Cudini, i due writer abruzzesi arrestati in India a inizio ottobre per aver imbrattato un treno della metropolitana. Con loro, anche Baldo Sacha e Paolo Capeci, gli altri due ragazzi marchigiani che componevano il gruppo.

Starinieri, 21 anni di Spoltore, e Cudini, 24 anni di Tortoreto, sono potuti rientrare dopo quasi quattro mesi, trascorsi in un hotel a Mumbai: dopo l’arresto, infatti, sono stati rilasciati su cauzione, ma non hanno potuto abbandonare il paese a causa di lungaggini burocratiche. I ragazzi hanno ottenuto dalle autorità indiane il permesso di rientrare dopo aver ammesso la loro responsabilità.

Il processo a loro carico non si è ancora concluso. Due le accuse a loro carico. In primo luogo, dovranno rispondere di danneggiamento per i graffiti sui treni della metropolitana di Ahmedabad nel giorno dell’inaugurazione con il premier indiano Narendra Modi. Inoltre, sono accusati di violazione di domicilio per esser entrati in un’area riservata al deposito dei convogli. Le udienze si terranno nei prossimi mesi, e non è escluso che i writer possano partecipare da remoto.