Avezzano, conto alla rovescia per il disinnesco della bomba

Proseguono ad Avezzano le attività per organizzare il disinnesco dell'ordigno rinvenuto in un cantiere in via Opi. Le operazioni si svolgeranno domenica con l'intervento degli artificieri, ma intanto è stato attivato il COC, il Centro operativo comunale per assistere la popolazione. Sono circa 20mila cittadini residenti nella zona rossa dovranno lasciare le abitazioni per il tempo necessario al disinnesco.

Il Comune ha attivato anche due numeri di telefono dedicati esclusivamente a persone non autosufficienti. Chiamando lo 0862/1820989 oppure lo 0862/1820990 si potranno segnalare le situazioni per le quali è necessaria assistenza e richiedere interventi di trasferimento temporaneo di cittadini che non possono spostarsi in modo autonomo. Sono circa 400 i casi su cui si sta già lavorando. Per effettuare le segnalazioni c'è tempo fino a giovedì.