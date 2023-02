Bel tempo in Abruzzo

Per questo sabato ci aspettiamo ancora tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nel corso della giornata potremo assistere alla formazione di isolati annuvolamenti prevalentemente senza fenomeni di rilievo associati, anche se non saranno da escludere deboli nevicate sui rilievi. Le temperature si manterranno stabili, con valori minimi negativi nelle conche interne e valori massimi decisamente miti e gradevoli, perlopiù compresi tra i 10 e i 15 gradi. Attenzione ai venti che, oltre a ruotare da nord-est, registreranno diffusi rinforzi. Saranno infatti da moderati a forti con possibili raffiche pomeridiane lungo la dorsale appenninica. Questo porterà ad un aumento del moto ondoso fino ad avere mare molto mosso. Per domenica ci aspettiamo nubi sparse soprattutto sui settori orientali della regione e sulle zone montane che potranno portare locali precipitazioni. Queste, a causa di nuovi decisi crolli termici, potranno assumere carattere nevoso fino a quote di pianura.