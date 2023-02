Cani pericolosi, al via il corso per i padroni

Parte oggi, alla Biblioteca Bonincontro di Chieti, il primo corso educativo rivolto ai proprietari di cani dichiarati a "rischio elevato" per episodi di morsicatura o aggressione che devono obbligatoriamente seguire i percorsi formativi.

Organizzato dall'assessorato alla Sanità in collaborazione col Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl, il corso è aperto a tutti e gratuito per chi accede in modo facoltativo.

Prevede il superamento di un test di verifica finale, all'esito positivo del quale verrà rilasciato apposito patentino.