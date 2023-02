Canile di Sulmona, la Lida diffida il Comune

E’ polemica sul cambio di gestione al canile comunale di Noce Mattei a Sulmona. La Lida ha presentato una diffida al Comune: da domani, infatti, dovrà lasciare la struttura che ha gestito da aprile 2022, dopo aver raccolto il testimone da Lida Ortona che lo ha gestito dal 2019.

“Quello che contestiamo è la modalità di affidamento. Si poteva procedere con una proroga in attesa della gara europea che sarà bandita a maggio” dicono da Lida Sulmona, per il tramite di Alessandro Ferrini.

“I cani non possono subire l’ennesimo trauma né si può vanificare tutto il lavoro svolto. La comunicazione ufficiale del cambio di appalto per le vie brevi è arrivata ieri - come spiega la Presidente Ilaria Matticoli -, senza uno stralcio di nota, nelle more di una determina dirigenziale che non è stata ancora pubblicata sul sito istituzionale. Dal Comune hanno spiegato che una proroga di fatto non è possibile per la carenza di requisiti”.

“Ad oggi nessuno ci ha spiegato il perché di questo cambio di gestione. Né abbiamo ricevuto più di due proroghe” concludono da Lida che ha diffidato il comune a incaricare Code Felici per la gestione del Canile.