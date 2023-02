Emergenza carceri

Un incontro con i prefetti abruzzesi, astensione simbolica dalla fruizione della mensa di servizio in tutti gli istituti penitenziari d’Abruzzo per tre giorni dal 14 al 16 febbraio, sit-in davanti al palazzo della Regione Abruzzo.

Sono le iniziative di protesta annunciate dai sindacati Sappe Osap, Uil Pa polizia penitenziaria, Uspp, Fns Cisl e Fp Cgil, che intendono così rimettere al centro dell’attenzione la questione delle carceri abruzzesi.

“La situazione generale degli istituti abruzzesi è grave – si legge in una nota -, il personale di polizia penitenziaria ormai da anni è costretto a fronteggiare una difficile emergenza penitenziaria, con numeri estremamente esigui, con un indice medio di anzianità pari a cinquanta anni e soprattutto, costretto a affrontare eventi critici che non si contano più, aggressioni, autolesionismo, rinvenimenti di telefonini, rinvenimenti di sostanze stupefacenti e gestione di soggetti con notevoli problemi psichiatrici. Tutto ciò accade nella quotidiana solitudine degli operatori e nella quasi indifferenza dei superiori uffici”.

Per i sindacati “assistiamo da tempo a politiche volte “del tirare a campare” chiediamo una programmazione di ampio respiro, piante organiche adeguate alle reali esigenze degli istituti, gestione dei circuiti penitenziari che abbiano una logica di vera separazione e non come accade in alcuni istituti della regione, dove sono pericolosamente presenti più circuiti detentivi che costringono gli operatori ad uno sforzo ulteriore per garantire la sicurezza di tutti”.

Per questo, le sigle chiedono “che si assumano provvedimenti volti a deflazionare gli istituti dal grave sovraffollamento che attualmente viene gestito, inoltre si chiede che i soggetti reclusi affetti da patologie psichiche vengano gestiti secondo piani terapeutici efficaci e soprattutto da un numero realmente sufficiente di operatori quali psichiatri e psicologi, di operatori dell’area trattamentale. Attualmente quasi tutto il peso gestionale di questi soggetti ricade sulla Polizia Penitenziaria e questo è un fattore non più tollerabile. Chiediamo condizioni di lavoro sicure per tutti gli operatori penitenziari e continueremo a protestare per difendere il diritto dei poliziotti penitenziari abruzzesi a lavorare in condizioni dignitose”.