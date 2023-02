Polizia penitenziaria in stato di agitazione

Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), Uspp, Uil Pubblica Amministrazione, Funzione pubblica Cgil e Fins Cisl sono le sigle della polizia penitenziaria che hanno indetto per la giornata di oggi lo stato di agitazione in tutta la regione Abruzzo. Si chiedono interventi per le carceri abruzzesi, dove le aggressioni sono all'ordine del giorno negli istituti, e le criticità sono numerose: si va dal sovraffollamento dei detenuti alle piante organiche ridotte.

I rappresentanti sindacali chiedono all'amministrazione penitenziaria di “intervenire urgentemente con provvedimenti anche straordinari, prima che la situazione degeneri ulteriormente. Questo stato di abbandono - scrivono - deve cessare, i poliziotti penitenziari hanno bisogno di svolgere il proprio compito nelle migliori condizioni possibili, quelle previste dai contratti e dalle norme che regolano la vita penitenziaria”.

Diverse le richieste avanzate. Si va dalla revisione delle piante organiche a una politica gestionale degli istituti improntata a rendere sicuro il lavoro della Polizia Penitenziaria, dall'invio immediato di poliziotti a supporto degli istituti più in sofferenza alla ripresa del progetto di revisione dei circuiti penitenziari regionali, visto che in tutti gli istituti abruzzesi convivono circuiti spesso incompatibili tra loro.

Inoltre, i sindacati chiedono un'equa distribuzione dei ristretti psichiatrici, così come di provvedere all'incremento delle figure essenziali nelle carceri abruzzesi come psichiatri e educatori: "Al momento abbiamo una percentuale altissima di detenuti con problemi mentali e gli psichiatri si vedono poche volte al mese, per non parlare degli educatori che sono così pochi da rendere necessario il supporto dei poliziotti penitenziari per le ordinarie mansioni d'ufficio delle rispettive aree pedagogiche".