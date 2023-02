Carnevale, sequestrati 1500 articoli illegali

Oltre 1500 tra costumi, parrucche, maschere, giocattoli e cosmetici per Carnevale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chieti perché non sicuri, contraffatti e dannosi per la salute.

Gli articoli erano in vendita in una attività commerciale di San Giovanni Teatino. Il rappresentante della società ispezionata è stato segnalato alla Camera di Commercio di Chieti Pescara per violazioni amministrative relative alla sicurezza dei prodotti. In questi casi, le sanzioni possono arrivare fino a 28.823 euro per le violazioni al codice del consumo, fino a 10.000 euro per quelle riferite alla sicurezza giocattoli e fino a 4.000 euro per le violazioni sui cosmetici.

Per il comandante provinciale Michele Iadarola "l'attività di servizio è rivolta a tutti quei consumatori che, in questo periodo di festeggiamenti goliardici, sono attratti dall'acquisto di prodotti venduti ad un prezzo irrisorio, elemento - quest'ultimo - sintomatico, per la maggior parte delle volte, di articoli non sicuri o nocivi per la salute in ragione della loro scarsa qualità, sia nella composizione sia nel confezionamento".