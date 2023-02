Caro bollette, in Abruzzo aumenti del 116%

Rispetto al 2021, l’anno scorso le famiglie e le imprese abruzzesi hanno subito un aumento dei costi a causa dei rincari delle bollette di luce e gas di 2 miliardi e 54 milioni di euro, pari al 116,1 per cento in più.

A risentirne, sono state più le imprese che le famiglie: le prime, i rincari sono stati pari a 1 miliardo e 374 milioni di euro, “solo” 680 milioni quelli a carico delle famiglie.

A dirlo è l’ufficio studi della Cgia di Mestre.

A livello nazionale, l’anno scorso famiglie e imprese hanno subito un aumento pari a 91,5 miliardi di euro. Se le spese per l’energia elettrica sono aumentate del 109,5 per cento, provocando in termini monetari un extracosto pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute addirittura del 126,4 per cento, “alleggerendo” il portafoglio degli italiani di 32,6 miliardi.

Per le imprese 61,4 miliardi sono stati gli extracosti, mentre le famiglie hanno sborsato 30 miliardi in più.

Nel frattempo, l’incremento del gettito riscosso dallo Stato è stato molto importante. Rispetto allo stesso periodo del 2021, nei primi 11 mesi dell’anno scorso le entrate tributarie erariali sono aumentate di 44,5 miliardi di euro. Questo per tre fattori: agli effetti del “decreto Rilancio” e del “decreto Agosto”, - che tra il 2020 e il 2021 avevano disposto proroghe, sospensioni, etc. - e, in particolar modo, agli incrementi dei prezzi al consumo che hanno spinto all’insù il gettito dell’Iva.

Tra le misure messe in campo dal governo Draghi e quelle previste nel decreto Aiuti quater approvato dall’esecutivo guidato dalla Meloni, famiglie e imprese italiane hanno ricevuto nel 2022 attorno ai 70 miliardi di euro di aiuti contro il caro bollette. Pertanto, in linea puramente teorica, il maggiore aumento in capo a famiglie e imprese è stato di circa 20 miliardi. Un importo puramente teorico, perché le imprese hanno utilizzato solo la metà degli aiuti messi a disposizione.

Ancorchè i dati siano provvisori e aggiornati al 22 novembre scorso, i bonus per le bollette di elettricità e gas rivolti alle imprese sono stati utilizzati in compensazione solo per metà dell’importo messo complessivamente a disposizione. Certo, mancano ancora da conteggiare i pagamenti avvenuti con la scadenza del 30 novembre e quelle previste a metà dicembre, tuttavia pare di capire che molte imprese, soprattutto quelle di piccola e micro dimensione, abbiano registrato grosse difficoltà nell’applicare la misura introdotta l’anno scorso. Non sono pochi, infatti, i piccolissimi imprenditori ad aver desistito dal redigere il calcolo della base imponibile su cui definire successivamente lo sconto fiscale. Operazione, quest’ultima, molto complessa3 che è stata effettuata direttamente dai gestori solo in pochissimi casi.