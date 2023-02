Ciccone in testa alla Vuelta Valenciana

Giulio Ciccone sale in cattedra nella Vuelta Valenciana. Primo successo in questo 2023 per il 28enne originario di Chieti della Trek-Segafredo che, sull'arrivo in salita della seconda tappa ad Alto de Pinos, al termine dei 178,2 chilometri percorsi con partenza da Novelda, tiene la ruota di Mikel Landa (Bahrain Victorious) e poi piazza l'allungo vincente in una volata a ranghi ristretti precedendo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

"È stata una tappa molto dura, e sapevamo fin dall'inizio che avremmo potuto essere competitivi - ha dichiarato al termine - I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro straordinario mettendomi nella posizione migliore, vincere non è mai facile, ma ero ottimista sulle mie possibilità".

Grazie anche agli abbuoni, Ciccone balza al comando della classifica generale con 4 secondi su Geoghegan Hart e 5 su Bilbao.

"Lotterò per mantenere la maglia di leader fino alla fine - promette - Avremo delle giornate difficili, con tante salite e tante cose possono succedere. Siamo in cinque in squadra ma siamo forti e lotteremo per provare a vincere la corsa". Oggi la terza frazione, la Betera-Sagunto di 145,1 chilometri.