Cielo sereno in Abruzzo

Anche per questa domenica avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Durante le ore centrali della giornata potremo assistere alla formazione di locali nubi sulle zone montane e pedemontane, ma comunque senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature risulteranno tendenzialmente invariate, con valori minimi diffusamente negativi e valori massimi intorno ai 15 gradi o poco più. I venti saranno da deboli a moderati e da sud-ovest nelle aree interne, mentre lungo la costa saranno deboli e di direzione variabile. Il mare sarà da poco mosso a calmo. Lunedì continueremo ad avere cielo sereno o al più poco nuvoloso lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne, non ci aspettiamo comunque precipitazioni degne di nota associate e le temperature risulteranno stabili o in locale lieve rialzo.