Clima sereno in Abruzzo

Questo sabato sarà accompagnato da condizioni di generale bel tempo, con cielo in prevalenza sereno con la presenza di sporadiche nubi tenui a ridosso dei rilievi. Nelle conche interne potremo avere anche nebbie nottetempo in rapido dissolvimento alle prime ore del mattino. Sia le temperature minime che quelle massime risulteranno stabili o in locale lieve aumento, con i valori più alti durante le ore più calde della giornata diffusamente al di sopra dei 15 gradi, specie lungo la fascia adriatica. I venti saranno da deboli a moderati e soffieranno ovunque dai quadranti meridionali: sud-est e sud-ovest. Il mare sarà ancora poco mosso. Per domenica mattina ci aspettiamo ancora cielo tendenzialmente sereno ma con il progredire delle ore assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, specie sulle zone al confine con il Lazio, senza tuttavia fenomeni di rilievo associati.