Arriva Zeman

Pescara sconfitto a Cerignola: un ko che molto probabilmente porterà all'esonero del tecnico Colombo. Zeman favorito su Camplone e Di Biagio, gli altri due candidati scelti dal Ds Delli Carri. L'ultima parola ora spetta al presidente Sebastiani. Errore in fase difensiva dei biancazzurri dopo 2 giri di lancette. Malcore scova un varco per Achik: Sommariva in uscita commette fallo da rigore sull'attaccante gialloblù'. L'ex portiere del Monza si fa perdonare dal dischetto, intuendo il destro di Malcore indirizzato sul primo palo. Sfera intercettata dall'estremo difensore. Al 14esimo lancio lungo di Sommariva per Vergani che da posizione defilata calcia con il destro in diagonale ma non trova lo specchio della porta. Il Cerignola sblocca la gara su palla inattiva al 23esimo. Calcio franco telecomandato di Achik, errore di Sommariva in uscita, e goal di testa delll'argentino Capomaggio che ha la meglio sui centrali abruzzesi. Il Cerignola lambisce il bis al 29esimo: stavolta si riscatta Sommariva negando l'acuto a Russo, deviando il suo sinistro sotto misura ! Al 41esimo splendida conclusione di Merola su scarico di Crescenzi: traiettoria arcuata che quasi accarezza il montante. Ad inizio ripresa Brosco e Cuppone rimpiazzano Ingrosso e Rafià. Merola si sposta sulla trequarti. Al 58esimo tocca a Kolay subentrare a Delle Monache. Gara scialba caratterizzata al 69esimo da un fendente di Mora che sparacchia alle stelle, sprecando una della pochissime occasione create. L'ennesima uscita a vuoto di Sommariva regala a Montini una invitante palla goal non capitalizzata: termina fuori dallo specchio della porta la sua deviazione aerea. Al 79esimo Colombo si gioca le ultime 2 carte inserendo Lescano e Aloi per Merola e Giabuaa. All'88esimo corner teso di Mora bloccato in due tempi dal guardiapali pugliese che anticipa in uscita le punte biancazzurre nell'area piccola.