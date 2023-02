Colpo grosso del Futsal Pescara in casa della vicecapolista Olimpus Roma. I biancazzurri vincono 4 a 3 e salgono a 40 punti in classifica (sesto posto) con quindici lunghezze di vantaggio sulla nona e solo tre punti di ritardo dalle seconde, Feldi e Olimpus.

Partita dai ritmi altissimi, aperta e spettacolare, in cui i grandi interventi di un capitan Mammarella in grande spolvero frustrano i tentativi di Marcelinho e Dimas e aprono le porte alle chance di Murilo e compagni. La vittoria conferma le possibili ambizioni nei play-off della squadra di Despotovic, ma anche i tanti rimpianti per i punti e gli obiettivi lasciati per strada finora.