Condanna per omicidio stradale

Il Tribunale di Sulmona ha condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione Cesidio Donatelli coinvolto nell'omicidio stradale di Ateleta, nel 2021. L’uomo dovrà anche pagare una provvisionale di 160 mila euro per eredi e persona offesa, oltre alle spese processuali. Il 10 agosto 2021 nello schianto mortale morì Floriana Carannante, giovane napoletana che viaggiava in moto con il compagno. Il conducente dell’auto, Donatelli, dopo lo scontro era fuggito. I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro lo avevano trovato a casa, nascosto e in preda al panico.