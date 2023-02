Corsi obbligatori per i padroni di cani pericolosi

Corsi obbligatori per i proprietari di cani con episodi di morsicatura, di aggressione o dichiarati a "rischio elevato", come ad esempio bulldog, cane da pastore, rottweiler, molossoidi e cani lupo. Il primo corso educativo cinofilo è organizzato dal Comune di Chieti in collaborazione con il Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl.

Il percorso formativo avrà la durata di 12 ore, sarà tenuto da dirigenti veterinari e prevede il superamento di un test di verifica finale e il successivo rilascio di un apposito patentino. Le lezioni si terranno presso la Biblioteca Bonincontro a partire dal prossimo 10 febbraio. Il costo per la partecipazione agli incontri è di 40 euro, a carico esclusivamente dei proprietari di cani pericolosi. La partecipazione è gratuita invece per i proprietari di cani non a rischio, che saranno ammessi in base alla disponibilità dei posti e su domanda.



Spiegano il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alla Tutela Animale Fabio Stella :"Il nostro auspicio è che siano partecipati e metabolizzati dai proprietari di queste speciali tipologie di cani che devono avere attenzione per le proprie caratteristiche e devono poter essere messi in condizione di evitare il rischio di nuocere ad altri cani e alle persone come purtroppo è ripetutamente accaduto in città. I proprietari e i detentori di cani non sempre interagiscono in modo corretto con i propri animali, soprattutto per mancanza di conoscenze adeguate riguardo alle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie. Carenze che possono tradursi in difficoltà di relazione e talvolta determinare lo sviluppo di manifestazioni comportamentali indesiderate da parte degli animali. L'obiettivo generale dei corsi di formazione è, pertanto, favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto familiare e sociale".