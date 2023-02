Cospito: confermato il 41 Bis

Alfredo Cospito deve rimanere in carcere sottoposto al regime del 41 bis. lo hanno deciso i giudici della prima sezione della suprema corte. Dopo otto ore di camera di consiglio, respinta la richiesta della procura generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio, per un nuovo esame, l'ordine del tribunale di sorveglianza di Roma del primo dicembre scorso. Amareggiato l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che, commentando la decisione, ha detto tra l'altro: "pensavamo che il diritto potesse tornare a illuminare questa buia vicenda. La decisione, invece, dimostra che ci sbagliavamo". poi la frase più dura del legale: "Questa è una condanna a morte". Cospito, infatti, detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo a Milano, in sciopero della fame da quasi cinque mesi, gli aveva confidato che, qualora il ricorso fosse stato respinto, avrebbe smesso di assumere gli integratori, quelli che, di fatto, lo stanno tenendo ancora in vita. Davanti alla cassazione, dura la reazione degli anarchici, che hanno scandito aspri slogan all'indirizzo della corte: per Lello Valitutti la decisione sarebbe " illegale, anticostituzionale e contraria a tutti i trattati sui diritti umani".