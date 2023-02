E' morto Sergio Parisse, il padre del capitano più azzurro di sempre

Due settimane dopo l’annuncio del ritiro di Sergio Parisse junior dal rugby giocato, se ne va anche il padre, Sergio senior che per la storia dell’Aquila Rugby ha un posto particolare: aveva giocato all’ala nella formazione che nel 1967 regalò alla città il primo scudetto della sua storia. Sergio Parisse senior è morto all’Aquila dove era tornato dopo una vita trascorsa in Argentina dove era emigrato dopo aver conquistato il primo tricolore nel 1967. La notizia della morte è arrivata in mattinata dopo che nelle ultime ore si erano moltiplicate le notizie sulla gravità delle sue condizioni.

Le immagini della finale scudetto del 1967 a Roma contro le Fiamme Oro vinta dai neroverdi 6 a 0 con la meta di Giampiero Ricci