Export in crescita nei distretti industriali abruzzesi

Buone notizie dai distretti industriali abruzzesi: nei primi nove mesi 2022 export in crescita del 25,8 per cento, raggiunta quota 500 milioni di euro di esportazioni. È quanto emerge da uno studio della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, secondo cui sono stati pienamente recuperati i livelli pre-pandemia, con un più 20 per cento rispetto allo stesso periodo 2019.

Nel dettaglio, ottime le performance del distretto Agroalimentare, con la pasta di Fara San Martino che fa registrare un incremento del 54,4 per cento tendenziale nel terzo trimestre, e i vini del Montepulciano d’Abruzzo in crescita del 26,7 per cento.

La ricerca, inoltre, rimarca come un quinto dell’export distrettuale abruzzese vada verso gli Stati Uniti (+64 per cento nei primi nove mesi del 2022). Crescita a doppia cifra anche per le vendite in Germania (+14 per cento) e Francia (+46,2 per cento).

Commenta Roberto Gabrielli, di Intesa Sanpaolo: “Il 2022 è stato un anno che ha presentato complessità, soprattutto a livello macroeconomico, ma che ha confermato la capacità del tessuto produttivo abruzzese di reagire ai contesti di difficoltà. Nel complesso ci aspettiamo una chiusura di anno con livelli di fatturato in crescita per le aziende abruzzesi grazie alla buona performance complessiva sui dodici mesi e, appunto, al traino delle esportazioni”.