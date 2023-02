Maxi sequestro di maschere di carnevale

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 402 mila tra maschere e giochi di Carnevale: gli articoli erano senza etichette né avvertenze, dunque ritenuti "non sicuri".

I finanzieri li hanno trovati in una rete di negozi lungo la “diagonale del falso” tra Pescara e Napoli, gestiti da imprenditori cinesi.

Tutto è partito da un controllo delle fiamme gialle in un negozio della città adriatica. Sugli scaffali maschere e accessori ispirate ai cartoni animati. Prodotti made in China privi di etichette e di istruzioni per l'uso in italiano (requisito indispensabile per la vendita nei paesi dell'unione europea).

L'esame dei libri contabili ha consentito alle fiamme gialle di ricostruire la filiera, arrivando ad altri negozi con depositi nell'hinterland napoletano e tarantino.

La merce sequestrata potrebbe essere dannosa per la salute: a causa della possibile presenza di sostanze irritanti, tossiche o infiammabili. Sono in corso gli tutti gli esami del caso. I prodotti avrebbero consentito guadagni illeciti per più di 400.000 euro. I responsabili sono stati segnalati alla Camere di commercio per aver violato il codice del consumo e la normativa sulla sicurezza dei giocattoli. Rischiano sanzioni per oltre 60 mila euro.