Fondi europei,per Marsilio l'Abruzzo ora sa spenderli

L'Abruzzo non è più maglia nera delle regioni italiane per la capacità di spesa dei fondi comunitari.

Lo ha detto il presidente della regione Marco Marsilio nell'incontro "Insieme per lo sviluppo" organizzato all'Aurum di Pescara.

In particolare, la regione è riuscita a spendere l'80 per cento dei fondi della programmazione 2014-2020 e il 60 per cento di quella 2021-2022. Erogati 84 milioni di euro in favore di oltre 10 mila beneficiari.

Raggiunti i target di spesa con certificazioni che nel caso del Fondo sociale europeo raggiungono il 93% e nel caso del fondo europeo di sviluppo regionale arrivano al 75 per cento.