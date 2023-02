Furgone contro camion, sulmonese perde la vita sull'A4

Un sulmonese di 38 anni, Luca La Civita, è morto ieri pomeriggio in un gravissimo incidente stradale nel tratto lombardo dell’autostrada A4. L’uomo stava percorrendo l’arteria in direzione Venezia, nel tratto compreso tra l’uscita di Pero-Fiera Milano e lo svincolo con l’A8-Viale Certosa, quando si è scontrato contro un’autocisterna che viaggiava vuota. Al vaglio della polizia stradale le cause dello schianto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano, un’automedica ed un’ambulanza del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane, che guidava il furgone.

Luca La Civita era nipote dell’ex sindaco di Sulmona, Franco La Civita, ed era molto conosciuto in città. Con la sua famiglia, si era trasferito in Lombardia diversi anni fa.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità sulmonese subito dopo la diffusione della notizia, soprattutto per il suo sorriso nonché per il suo carattere gioviale. “Un fulmine al ciel sereno”- ha commentato il sindaco della città, Gianfranco Di Piero, per interpretare il sentire collettivo.