Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, per fare memoria del massacro delle foibe perpetrato dal maresciallo comunista Tito a danno degli italiani in Istria e Dalmazia, e dell’esodo giuliano dalmata. Tante le iniziative in Abruzzo.

A Pescara alle 10.00 è ci sarà la celebrazione della santa messa nella Chiesa dello Spirito Santo, alle 11.00 in Piazza Martiri Giuliano Dalmati avrà luogo la deposizione di una corona d’alloro al monumento che ricorda i Martiri delle foibe, a seguire, alle 11.30, l’omaggio alla memoria di Norma Cossetto e di Giovanni Palatucci nel giardino di Piazza Italia. Alle 12.00 è in programma al Teatro Florian Espace, con replica alle ore 17.30, la rappresentazione di “Memoria divisa”, a cura della compagnia Artgarage, cui seguirà l’incontro di Emma Cianchi e Donatella Bracali con gli studenti di Pescara. Nei giorni scorsi, c'era stata la testimonianza dell'esule fiumano Abdon Pamich.

A L’Aquila alle 10.30 si terrà la deposizione di una corona di alloro alla rotonda di piazza d’Armi, già dedicata ai cittadini italiani uccisi e infoibati in Istria, a Fiume e in Dalmazia, tra il 1943 e il 1947. A seguire, dalle 11.00 alle 13.00, ci sarà una rappresentazione teatrale presso l’Auditorium del Parco, dal titolo “Ricordo, Storia, Futuro” con gli attori Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Benedetta Talluto, intervallata da arie di musiche da camera a cura del baritono Michele Patti, accompagnato dalla pianista Laura Sebastiani.

L’evento organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Abruzzo e con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, è rivolto in particolare agli studenti degli istituti superiori dell’Aquila.

A Teramo, ai Giardini “Giuseppe Micheletti”, si terrà una cerimonia commemorativa organizzata dal Comune. Il sindaco Gianguido D’Alberto, alla presenza delle massime autorità del territorio, deporrà una corona d’alloro in memoria delle vittime delle Foibe e renderà omaggio agli esuli dei territori dove si verificarono i drammatici eventi post-bellici. Dopo il discorso del primo cittadino, il consigliere comunale Pasquale Tiberii leggerà la preghiera dell’esule.

Inoltre, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia organizza la commemorazione alle 8.30 in via Martiri delle Foibe, in località Villa Pavone, dove sarà deposta una corona d’alloro presso l’area verde.

All’istituto Moretti, dalle 9.30 in poi nell’aula magna, è prevista una lezione specifica sulle Foibe tenuta dai docenti di storia dell’istituto, la proiezione di un filmato dell’istituto Luce dal titolo “La questione istriana” e un dibattito finale.

A Chieti, infine, le associazioni "Identità e/è Comunità" e "Coscienza e Dovere" organizzano la commemorazione che si terrà al largo Martiri delle Foibe a Chieti Scalo.