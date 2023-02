Nel primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, in piazza Margherita all'Aquila sit-in per chiedere la pace. La manifestazione in programma alle 18.30 confluisce nella rete continentale "Europe for Peace". E' organizzata dall'Assemblea “L'Aquila per la pace”, un'organizzazione spontanea che riunisce più realtà con lo scopo di chiedere alla società civile, ai gruppi di cittadini, alle amministrazioni di mobilitarsi.