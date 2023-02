I numeri del covid

I dati dell’ultimo report settimanale sull’andamento dei contagi in Abruzzo: 696, nel periodo tra il 18 e il 24 febbraio, su oltre 10.300 tamponi molecolari e antigenici analizzati e tasso di positività al 6,7%. Buone notizie dal fronte dei guariti: 712, dunque più dei nuovi positivi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: quattro in meno e quindi attualmente si conta un solo ricovero in rianimazione. Tasso di occupazione in salita, invece, in area medica, con 19 posti letto occupati in più, a quota 100. Il maggior numero di nuovi contagi (220) nel chietino, seguiti dai 197 del pescarese e dai 144 dell’aquilano. 138 in provincia di Teramo