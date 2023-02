Il Delfino riparte da Zeman

"Non ho mancato la prova, ho appena trovato 100 modi per farla sbagliata, affermava un certo Benjamin Franklin. Alberto Colombo invece ha preferito fare il verso a Napoleone: Cerignola è stata la sua Waterloo. Da oggi il presente biancazzurro e' un enigmatico ritorno al passato remoto. Il ds Delli Carri ha scelto di ripartire da Zeman e dal suo secondo Iervese: Sebastiani come Ponzio Pilato: ha affermato, urbi et orbi, che la svolta tecnica l'avrebbe decisa il suo manager. Un modo come un altro per lavarsi le mani. Lui e il boemo non saranno mai amici: questo è solo un matrimonio di convenienza officiato dallo scaltro Delli carri. In puglia gara inguardabile: la squadra di sicuro non ha gettato il cuore oltre l'ostacolo per salvare il tecnico galantuomo. Forse troppo tenero con uomini mediocri, giocatori con scarsi attributi. I padroni di casa avevano gia' fallito un rigore dopo solo due giri di lancette: Sommariva usciva a vuoto su un cross in area salvo poi immolarsi sul penalty di Malcore, intuendo il destro sul primo palo. Più croce che delizia l'ex guadiapali monzese. Va di nuovo a farfalle sul calcio franco telecomandato di Achik, favorendo l'acuto aereo dell'argentino Capomaggio. La rezione adriatica è il nulla cosmico. Da oggi si riparte da Zemanlandia: sperando che la giostra sia quella di un tempo.